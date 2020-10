Calciomercato Milan – Vicinissimi a un campione, ma poi… / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Zaracho a un passo, poi…

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Solo un anno fa il Milan era appena ripartito da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Sembra passato un secolo da quando i due erano al comando del calciomercato rossonero, ma sono passati pochi mesi. Proprio a quel periodo risale una trattativa che ha portato Matias Zaracho a essere davvero molto vicino a vestire la maglia del Milan. Proprio grazie al dirigente croato si era aperta una porta per il centrocampista argentino, che può agire sia da trequartista che da esterno. Classe 1998 e a costi non troppo alti, sarebbe stato perfettamente in linea col progetto. Zaracho aveva già detto sì, poi perà non se n’è fatto niente.

Il Milan, con l’addio di Boban, ha mollato la presa e alla fine Zaracho ha sì lasciato il Racing, ma per andare all’Atletico Mineiro per soli 5,1 milioni. Un vero colpo di scena, causato dalla sua forte volontà di cambiare aria. Una decisione dovuta anche alla speranza ancora viva di una chiamata dall’Europa, magari dall’Italia e magari dal Milan. La maglia rossonera è il suo vero obiettivo: dopo averla assaporata, continua a sognarla. Ora però il Milan sembra al completo e soprattutto rispetto a un anno fa non è semplice essere da Milan. Inoltre, ora ha una clausola rescissoria da 18 milioni e Boban non c’è più. Insomma, Zaracho continua a sognare i rossoneri, ma i rossoneri sembrano pensare a tutt’altro.

