Calciomercato Milan, vicini i rinnovi di Tomori e Kalulu: il punto

Il Milan lavora ai rinnovi di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu , due elementi cardine del reparto difensivo rossonero del presente e del futuro. Lo riferisce Tuttosport. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già dato mandato ai propri agenti di trovare l’accordo quanto prima. Per quanto riguarda il francese , invece, l’accordo dovrebbe incrociare la volontà del Milan di triplicare l’attuale ingaggio da 400 mila euro percepito attualmente.

I rinnovi di Tomori e Kalulu sono in linea con la politica societaria iniziata con la firma di Zlatan Ibrahimovic e che dovrebbe portare, nel prossimo futuro, al prolungamento degli attuali accordi con IsmaelBennacer e Rafael Leao. Proprio la questione relativa al portoghese è la più difficile al momento. Trattare con Jorge Mendes, infatti, è spesso complicato, ma la volontà di Leao è quella di continuare con il Milan. Staremo a vedere se per tutti i calciatori citati si troverà la soluzione sperata. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.