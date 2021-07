Calciomercato Milan – Vice Theo, prende quota l’ipotesi Pezzella

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Giuseppe Pezzella, in uscita dal Parma, potrebbe rappresentare l'ideale vice Theo per il Diavolo

Daniele Triolo

Il Milan, che in questo calciomercato estivo vuole prendere un vice di Theo Hernández, pensa a Giuseppe Pezzella. L'idea è stata rilanciata da 'Tuttosport' questa mattina in edicola e sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore. C'è anche il terzino sinistro napoletano, classe 1997, tra i possibili acquisti rossoneri come rinforzo per la fascia sinistra in difesa.

Pezzella, reduce da una stagione quasi da titolare al Parma, è un giocatore che fa della spinta la sua arma migliore ed il Milan pensa che, per caratteristiche, fatte ovviamente le debite proporzioni, l'ex Udinese possa non far sentire l'assenza di Theo quando il francese marcherà visita.

Il Milan ha avviato già i contatti con il suo procuratore, Mario Giuffredi, lo stesso che cura gli interessi di Andrea Conti, attualmente in ritiro a Milanello agli ordini di Stefano Pioli ma comunque in uscita. Pezzella, che il Parma aveva prelevato dall'Udinese per 5,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2020 in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe costare pochi milioni.