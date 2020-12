Calciomercato Milan – Vice Ibra, spunta un nome nuovo dalla Francia

Ultime Notizie Calciomercato Milan: bomber a sorpresa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan prenderà o meno un vice di Zlatan Ibrahimovic? E’ questa la domanda di Tuttosport, questa mattina in edicola. Maldini e Massara valuteranno se cogliere o meno qualche opportunità di mercato,ma è chiaro che gli ultimi due infortuni di Ibrahimovic hanno acceso una spia rossa nella sala dei bottoni di via Aldo Rossi.

In Italia vi abbiamo raccontato come Maldini e Massara starebbero accelerando per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. Domenica scorsa, a Reggio Emilia, la dirigenza rossonera avrebbe parlato con il club neroverde proprio per affrontare l’argomento Scamacca, seguito anche dalla Fiorentina e dalla Roma. Non c’è pero nel mirino solo il centravanti del Sassuolo, ma anche un altro profilo, insospettabile per certi versi.

Il nome pubblicato dal quotidiano torinese, infatti, è quello di Janis Antiste del Tolosa. Il Milan vuole inserire in organico un giocatore che sappia stare al suo posto alle spalle di Ibrahimovic, ma che alo stesso tempo possa crescere con rapidità. Insomma, un colpo alla Saelemaekers, così come è successo nello scorso mercato di gennaio. Il classe 2002 è stato segnalato da Moncada, capo scout rossonero, come uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo.

Antiste sta giocando da titolare in Ligue 2 con il Tolosa. E’ alto 180 cm, ma comunque ha una buona tecnica e un’ottima velocità. In questo inizio di stagione ha segnato 6 gol in 14 presenze, dimostrando di avere feeling con il gol. Non è però solo bravo nel segnare, ma anche nel far salire la squadra e nel giocare con i compagni. Insomma, stiamo parlando di un potenziale campioncino, anche se Antisse ovviamente ha grandissimi margini di miglioramento. Maldini e Massara nelle prossime settimane decideranno se affondare o meno il colpo. Calciomercato Milan: spunta un difensore ex Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>