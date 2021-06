Calciomercato Milan – Vice Ibra: si seguono Scamacca e Raspadori

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero cerca sempre un vice di Zlatan Ibrahimovic. Seguiti anche Raspadori e Scamacca

Spunta l'idea Milik. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. In primo piano la ricerca dell'attaccante. Alla squadra di Pioli servono nuovi gol: i rossoneri, infatti, sono la squadra meno prolifica tra quelle che hanno conquistato l’accesso all’Europa che conta. Servono le reti di un centravanti vero che dovrà sostituire Ibrahimovic quando non ci sarà. Olivier Giroud sembrava essere molto vicino, tuttavia il rinnovo con il Chelsea ha complicato le cose.