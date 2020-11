Calciomercato Milan – Vice Ibra, piace Malen: ecco quanto costa | News

Calciomercato Milan: il prezzo di Malen (PSV Eindhoven)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Donyell Malen, classe 1999, forte attaccante olandese del PSV Eindhoven, potrebbe arrivare al Milan nel mercato di gennaio con il ruolo di vice di Zlatan Ibrahimović. La società di Via Aldo Rossi acquisterebbe subito Malen di modo che questi possa crescere con lo svedese a Milanello e, in futuro, prenderne il posto da titolare fisso al centro dell’attacco rossonero.

Malen, in questa stagione, ha segnato già 8 gol e fornito 3 assist in 13 gare tra campionato e coppe. Dimostra, partita dopo partita, tutta la sua abilità. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, però, l’eventuale affare Malen non sarebbe di certo a buon mercato per il club di Via Aldo Rossi. Il calciatore, infatti, è valutato circa 30 milioni di euro dal PSV Eindhoven. CALCIOMERCATO MILAN, NOVITÀ IMPORTANTI SUL FUTURO DI DOMINIK SZOBOSZLAI >>>