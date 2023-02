Calciomercato Milan – Vice Bennacer, idea Torreira per il centrocampo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del Milan e, nello specifico, delle prossime mosse in entrata. Secondo il quotidiano torinese, i rossoneri starebbero pensando di rinforzare il centrocampo e in vista del mercato estivo ci sarebbe un calciatore che potrebbe rappresentare il vice Bennacer ideale. Si tratta di Lucas Torreira , ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina oggi in forza al Galatasaray. Acquistato in estate dal club turco per circa 20 milioni di euro, l'uruguayano rappresenterebbe il perfetto alter ego di Bennacer. Al Milan, infatti, manca un vero sostituto dell'algerino con caratteristiche più o meno simili.

Sicuramente non sarà facile acquistarlo, in quanto il Galatasaray vorrebbe incassare una cifra più o meno uguale a quella sborsata in estate per acquistarlo dall'Arsenal. Un altro nome che piace dalle parti di via Aldo Rossi è quello del giovane Marlon Gomes, centrocampista classe 2003 del Vasco de Gama, il quale ha il contratto in scadenza nel 2024. Nelle scorse settimane gli è stato proposto il rinnovo per evitare di perderlo a zero ma, ad ora, si tratterebbe solo di un tiepido interessamento. Inter, decisione presa: niente stadio insieme al Milan.