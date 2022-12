Calciomercato Milan – Sogno Vicario, ma è difficile per due ragioni

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, è obiettivo del Milan per il calciomercato di gennaio viste le condizioni fisiche di Mike Maignan

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan, spiegando come i rossoneri abbiano un sogno - per il ruolo di portiere - nel caso in cui dovessero sostituire il titolare Mike Maignan, viste le condizioni fisiche precarie dell'estremo difensore francese, il quale non riesce a guarire dai problemi al polpaccio sinistro.

Calciomercato Milan, il sogno rossonero è Vicario — Si tratta di Guglielmo Vicario, classe 1996, portiere dell'Empoli dall'estate 2021 dopo aver giocato anche per Venezia, Perugia e Cagliari. Per il 'CorSera', ad ogni modo, la possibilità che il Milan acquisti Vicario in questa sessione di calciomercato è piuttosto bassa. Le ragioni principali sono due.

Costa tanto e non farebbe il vice di Maignan — La prima è che l'Empoli, per lasciarlo partire, chiede non meno di 15 milioni di euro. La seconda è che difficilmente il nativo di Udine accetterebbe il dualismo con Maignan - che prima o poi recupererà - per difendere i pali della porta rossonera.