Calciomercato – Derby Milan-Inter per il gioiello della Viareggio Cup

In questi giorni si sta tenendo la Viareggio Cup 2024, che al momento vede quattro squadre africane in semifinale. Come sempre la manifestazione è un'ottima vetrina per alcuni ragazzi di club meno noti per mettersi in mostra e ogni tanto capita che qualcuno riesca a fare il grande salto. In questa edizione, in modo particolare, c'è un ragazzo che sembra aver attirato su di sé gli interessi di diverse big.