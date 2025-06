Calciomercato Milan, via Thiaw per Kiwior? Non è l’unico centrale in lista

Tutti motivi per cui Igli Tare , direttore sportivo rossonero, ha iniziato a guardarsi intorno e Kiwior è un profilo a lui molto gradito. Conosce la Serie A (ha giocato 18 mesi con lo Spezia ), ha esperienza internazionale tra Arsenal e Nazionale della Polonia . Mancino, in Liguria ha fatto anche il mediano, mentre a Londra - occasionalmente - è sceso in campo nel ruolo di laterale di sinistra. Kiwior, che il Milan segue già da tanto tempo, però, dà il massimo da centrale: che sia in una difesa a tre o a quattro.

Negli ultimi mesi, con l'infortunio di Gabriel, ha trovato continuità nell'Arsenal (2.155' in campo in 30 presenze complessive) al fianco di William Saliba. Anche in contesti di primo livello, come le semifinali di Champions League contro il PSG futuro campione. Anche qui, ovviamente, il Milan tiene in caldo varie alternative, come per Zinchenko. Nello specifico, Mario Gila (Lazio), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Leoni (Parma), Berat Djimsiti (Atalanta) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).