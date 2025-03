Il 'Quotidiano Sportivo' di oggi ha parlato di Theo Hernández, difensore del Milan, parlando chiaramente di futuro segnato per il francese in vista del prossimo calciomercato estivo: tirerebbe "aria pesante", infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e il giocatore sulla questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.