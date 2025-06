Calciomercato Milan, via Maignan? C’è anche Milinkovic-Savic: il punto

Inoltre, il più giovane dei fratelli Milinkovic-Savic ha anche parato 4 rigori . Raggiungendo, così, il record di Gianluigi Donnarumma , risalente alla stagione 2019-2020 con il Milan. Profilo molto stimato dal nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare , Vanja sarà sicuramente un nome caldo per la porta del Milan in caso di cessione di Maignan.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 (con opzione per un'altra stagione), Milinkovic-Savic ha una clausola risolutoria da 20 milioni di euro in caso di pagamento in un’unica rata. Gli altri nomi che sono iniziati a circolare (o tornati in auge) sono quelli di Lucas Chevalier del Lille e di Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il quale però ha un prezzo molto alto.