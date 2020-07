Calciomercato Milan – Via libera di Rangnick al riscatto di Kjaer

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il riscatto di Simon Kjaer è passato certamente dal via libera di Ralf Rangnick che per la Gazzetta c’è già stato. Il difensore danese ha convinto tutti a suon di ottime prestazioni e tanta affidabilità e per questo motivo il club meneghino lo ha riscattato dal Siviglia per 3,5 milioni.

Una cifra assolutamente alla portata per il club rossonero a fronte di quanto dimostrato sul campo dall’ex centrale di Atalanta e Roma tra le altre. Il Milan ha raggiunto l’accordo col club andaluso in concomitanza con il riscatto del Siviglia di Jesùs Suso. ECCO LE CIFRE E LA PLUSVALENZA DEI ROSSONERI>>>

