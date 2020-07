Calciomercato Milan – Suso in Champions, il Diavolo ride: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la qualificazione del Siviglia in Champions League ha reso felice anche il Milan. Il motivo? Il club andaluso sarà obbligato a riscattare Jesus Suso, che dunque può essere considerato a tutti gli effetti un ex giocatore rossonero.

Le cifre sono decisamente considerevoli. L’incasso complessivo, infatti, sarà di 24 milioni di euro. Una plusvalenza netta,considerando che Suso è arrivato nel 2015 svincolato dal Liverpool. Lo spagnolo aveva lasciato il Milan lo scorso gennaio insieme a Ricardo Rodriguez, Reina, Caldara (prestiti), Borini (svincolato) e Piatek, ceduto a titolo definitivo all’Hertha Berlino per 27 milioni. Suso si era trasferito in prestito al Siviglia per 18 mesi con appunto l’obbligo di riscatto nel caso in cui gli spagnoli avessero conquistato la qualificazione in Champions League: questa è stata centrata ieri sera, con il Villarreal sconfitto in casa dalla Real Sociedad.

Molto contento ovviamente Suso, che ha festeggiato sui social accompagnando il tweet del Siviglia sul ritorno in Champions con un «Cosa? What?». Lo spagnolo (15 presenze e un gol in Liga fino a questo momento) aveva iniziato la stagione da protagonista con il Milan, visto che Giampaolo lo aveva immaginato trequartista nel suo 4-3-1-2, ma poi le cose sono andate in maniera diversa. A gennaio, dopo 152 presenze e 24 gol, ha deciso di lasciare il Milan, ma ora avrà finalmente la possibilità di giocare la Champions. Insomma, tutti contenti, con Suso e il club rossonero che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi. INTANTO NELLE ULTIME ORE SI PARLA DI UNO SCONTRO TRA IBRAHIMOVIC E PIOLI. ECCO LA VERITA, CONTINUA A LEGGERE >>>