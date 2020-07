PM – Nessuno scontro Ibrahimovic-Pioli: la situazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La sostituzione anticipata di Zlatan Ibrahimovic ieri in Napoli-Milan, avvenuta precisamente al 61′ dopo il gol di Mertens, non è andata giù allo svedese che ha reagito malamente una volta arrivato in panchina. E da qui si sono scatenate le voci di uno scontro tra Ibrahimovic e Strefano Pioli, che non risultano affatto secondo fonti vicine alla nostra redazione.

Ibrahimovic non ha affatto litigato con Pioli negli spogliatoi del San Paolo dopo la partita contro il Napoli o durante la giornata di oggi. Lo svedese non ha nulla contro l’attuale allenatore. C’è stima reciproca, il rapporto è sano e andrà regolarmente avanti come sempre, almeno fino al termine di questa stagione.

La reazione di Ibra dopo la sostituzione è segno della voglia che ha, ma anche della rabbia verso se stesso per non essere riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Aggiungiamoci anche che qualche secondo prima il Napoli era pure passato in vantaggio con Mertens, e quella reazione è da considerarsi anche fin troppo contenuta per uno come Zlatan. Ricordiamo che lui va “fuori di testa” per un gol mangiato da Theo Hernandez al 90′ sul risultato di 3-0 a favore (vedi Lazio-Milan), figuriamoci per una sostituzione nel momento peggiore della sua squadra.

Lo stesso Pioli ieri in conferenza stampa ha dichiarato: “Era arrabbiato perché stavamo perdendo, pretende sempre il massimo, ma quando uno esce non deve mai essere contento”. Già questo bastava per “chiudere il caso”. Poi si è andato avanti tutta la giornata con presunte liti Ibra-Pioli, che confermiamo non esserci state.

+++ CALCIOMERCATO MILAN: NEWS DELL’ULTIM’ORA +++