Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Si valuta l’idea Maignan | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, classe 1995, portiere del Lille, è tra i papabili sostituti del numero 99

Qualora il Milan non dovesse trovare l'accordo con l'agente Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, in scadenza il prossimo 30 giugno, le parti potrebbero andare verso una dolorosa separazione. A quel punto, Donnarumma si libererebbe a parametro zero ed il Diavolo dovrebbe cercare un nuovo portiere sul mercato.