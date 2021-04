Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Piace anche Audero | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria, nella 'short list' del Diavolo per l'estate

Daniele Triolo

Emil Audero, classe 1997, sta dimostrando tutto il suo valore tra i pali della porta della Sampdoria. Secondo quanto riferito da 'Il Secolo XIX' oggi in edicola, molti top club, italiani e stranieri, si stanno interessando alle prestazioni dell'ex portiere della Nazionale Italiana Under 21.

Audero, in particolare, piacerebbe alla Juventus (club in cui è nato e cresciuto), al Milan, all'Inter ed al PSG. Si tratterebbe, per quanto concerne le tre big del nostro calcio, di tre situazioni molto diverse l'una dall'altra. La Juventus, per esempio, prenderebbe Audero come vice del polacco Wojciech Szczęsny.

Il possibile addio di Gianluigi Buffon, a fine stagione, avrebbe allertato il Chief Football Officer, Fabio Paratici, su Audero. Riportarlo a Torino, infatti, rappresenterebbe un grosso vantaggio per la Juventus: essendo Audero cresciuto nel vivaio del club bianconero, andrebbe ad occupare uno 'slot' dedicato ai calciatori prodotti dalle giovanili.

Nell'Inter, invece, Audero ha uno sponsor d'eccezione in Giuseppe Marotta, suo grande estimatore fin dai tempi delle giovanili. Diverso, infine, il discorso sul Milan. Il Diavolo (che, però, si dice abbia già bloccato Mike Maignan del Lille), potrebbe puntare su Audero nel caso in cui Gigio Donnarumma non rinnovasse con il Milan, andando via a parametro zero nel corso dell'estate.

La voce più suggestiva, infine, secondo il quotidiano genovese, riguarda il PSG di Mauricio Pochettino. Audero finirebbe, in questo scenario, in Francia per fare il vice di Keylor Navas, fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. Mercato, il Milan mette in cantiere due colpi dal Real Madrid >>>