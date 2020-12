Calciomercato Milan – Via Calhanoglu? Due le alternative | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le alternative a Calhanoglu

MERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu. Nella giornata di oggi, infatti, è in programma un incontro molto importante tra il Milan e l’agente del turco, Gordon Stipic: sono ore decisive dunque per capire se Calhanoglu rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2021.

La trattativa non è facile, visto che Calhanoglu vorrebbe addirittura 7 milioni di euro netti a stagione per rinnovare. Il Milan, invece, non è intenzionato ad arrivare oltre i 4 milioni di euro. Se nn dovessi esserci la fumata bianca, Maldini ha pronte due alternative: Dominik Szoboszlai del Salisburgo e Papu Gomez del’Atalanta.

Per cedere Gomez, l'Atalanta chiede 15 milioni di euro. Nella giornata di ieri Beppe Riso, agente del giocatore, è stato a Zingonia per fare il punto della situazione. L'argentino non vuole perdere la nazionale e vuole giocare per un club che lotti per la Champions League: per questo motivo, Milan e Inter sembrano essere in pole position.