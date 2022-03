Calciomercato Milan – Vice Theo, via Ballo-Touré. Piace molto Cambiaso

Andrea Cambiaso è diventato un obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia sinistra. Fodé Ballo-Touré, infatti, non dovrebbe restare

Andrea Cambiasoin, Fodé Ballo-Touréout. Questa sembra essere l'intenzione del Milan, nel prossimo calciomercato estivo, per il ruolo di vice di Theo Hernández. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Il Diavolo, infatti, non sarebbe rimasto soddisfatto del rendimento di Ballo-Touré, pagato 5 milioni di euro al Monaco la scorsa estate: il senegalese di passaporto francese ha disputato appena 11 partite, tra Serie A (9) e Champions League (2), con 530' sul terreno di gioco.

Pochissimo tempo in campo, durante il quale, tra l'altro, non ha mai convinto. Ecco perché a fine stagione il Milan dovrebbe privarsi di Ballo-Touré, che potrebbe tornare in Francia o a titolo definitivo o in prestito. Nel ruolo di vice Theo, a quel punto, il Diavolo vorrebbe puntare su un calciatore italiano.

Piace, per esempio, Fabiano Parisi (classe 2000 dell'Empoli), ma è Cambiaso del Genoa, altro classe 2000, che negli ultimi giorni starebbe scalando posizioni nei pensieri dei vertici del club di Via Aldo Rossi. In scadenza di contratto con il 'Grifone' il prossimo 30 giugno 2023, non costerebbe dunque tantissimo. Il suo nome, comunque, è anche sul taccuino di Juventus, Inter e Napoli. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

