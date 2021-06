Calciomercato Milan – Verona, Setti: “Zaccagni sta bene da noi, ma …”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Zaccagni piace ai rossoneri. Maurizio Setti, Presidente del Verona, ne ha parlato così

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta cercando rinforzi di qualità in questo calciomercato estivo. Uno di questi potrebbe rispondere al nome di Mattia Zaccagni. Il giocatore, classe 1995, è stato uno dei punti di forza dell'Hellas Verona di Ivan Juric in queste ultime due stagioni in Serie A.

Ora, però, Zaccagni sembra pronto al salto di qualità. Elemento offensivo che ama partire dalla sinistra per poi trovarsi nel vivo dell'azione, il centrocampista dell'Hellas ha tanti estimatori. Su di lui come detto c'è il Diavolo, che si dice sia pronto ad inserire in un'eventuale operazione con il Verona il cartellino di uno tra Mattia Caldara ed Andrea Conti. Ma anche Napoli e Lazio.

Di Zaccagni e del suo futuro ha parlato anche Maurizio Setti, Presidente dell'Hellas Verona, in un'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il numero uno del club scaligero, di fatto, ha spiegato come il giocatore, che andrà in scadenza di contratto con i gialloblu il 30 giugno2022, possa partire già quest'estate.

"Zaccagni sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per forza. Ma se arrivasse una richiesta adeguata, la valuteremmo. Perché Mattia vale una squadra di Champions", le parole di Setti sul calciatore che tanto piace ai rossoneri.