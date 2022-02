Calciomercato Milan – Piace Veretout, ma serve l’uscita di Bakayoko / News

Le ultime di mercato sul Milan. Si riaccende l'interesse per Jordan Veretout, già cercato nell'estate del 2019. Ma serve l'uscita di Bakayoko

Il calciomercato non dorme mai. C'è ancora da terminare una stagione che vede il Milan nella lotta scudetto, ma si pensa già alla prossima stagione. In tal senso, secondo quanto riferisce 'Tuttosport' J ordan Veretout è entrato in orbita rossonera , di nuovo. Sì perché il centrocampista francese è stato un obiettivo anche nell'estate del 2019, quando lasciò la Fiorentina per accasarsi alla Roma. Veretout non sta trascorrendo un periodo semplice nella Capitale: per José Mourinho, infatti, non è affatto una prima scelta.

Il Milan sarebbe interessato al giocatore nell'ottica di una ricostruzione del proprio centrocampo per il post Franck Kessie. I rossoneri, che sono in trattativa con il Lille per Renato Sanches oltre che per Sven Botman, per prendere il classe 1993 dovrebbero liberare un posto nella rosa e l'indiziato numero uno rimane Tiemoué Bakayoko, il cui rendimento non ha soddisfatto fino a questo momento. Rimane da capire se, nei prossimi mesi, la trattativa diventerà concreta oppure no, perché c'è da considerare anche il ritorno alla base di Tommaso Pobega e l'arrivo di Yacine Adli. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?