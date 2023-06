Calciomercato Milan – Una squadra in vendita: ecco chi è in bilico

Una sessione di calciomercato che potrebbe essere molto intensa e importante per il Milan . I rossoneri dovranno andare alla ricerca di calciatori utili per poter migliorare la rosa. Per fare ciò, la nuova dirigenza dovrà essere anche molto brava a vendere. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sui calciatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato .

Calciomercato Milan, rivoluzione in uscita

La base del Milan, si legge, resterà più o meno la stessa con la squadra titolare che non dovrebbe essere toccata, con Theo Hernandez unico possibile partente solo in caso di offerta folle. Dietro però ci potrebbero essere molti cambiamenti. Alcuni giocaotri si libereranno per la scadenza di contratto: in porta Mirante e Tatarusanu con Sportiello che farà il vice Maignan. Anche Ibrahimovic ha salutato tutti. Poi ci sono i prestiti che scadranno come quello di Dest e Vranckx che non verranno riscattati: servirebbero circa 30 milioni di euro. Stessa cosa per Bakayoko.