Il Milan, oltre agli acquisti, è pronto a cedere molti giocatori in questa sessione di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' servirebbero delle proposte all'altezza per convincere la dirigenza rossonera a cedere. Ci sarebbe una mezza squadra in partenza: Vasquez in porta potrebbe risolvere il contratto rossonero. In difesa c'è Emerson Royal in uscita. Per quanto riguarda Bennacer: il Milan sarebbe convinto che un club si faccia avanti per acquistarlo.