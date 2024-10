Calciomercato Milan – Riscatto Vasquez: l’Empoli ci pensa. Le cifre

Tra le principali sorprese di questo inizio di campionato c'è senz'altro l' Empoli , che è rimasto imbattuto fino a questo weekend, quando ha subito una sconfitta contro la Lazio a Roma , ma non senza lottare fino all'ultimo secondo. Uno dei motivi del buon rendimento della squadra toscana si può attribuire anche alla posizione del portiere . Quest'estate, il colombiano Devis Vasquez , portiere di proprietà del Milan ma che non ha mai giocato un minuto con la squadra rossonera, è arrivato per difendere la porta dell'Empoli.

Il riscatto di Vasquez

Dopo averlo ingaggiato a sorpresa il 1° gennaio 2023, Vasquez ha trascorso la scorsa stagione in prestito tra Sheffield Wednesday e Ascoli, dove si è messo in evidenza nonostante la retrocessione della squadra marchigiana. Quest'estate, l'Empoli ha deciso di puntare su di lui, e questa scelta sta dando buoni frutti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club toscano sta già considerando di esercitare il diritto di riscatto per il portiere. Per acquistare a titolo definitivo il sudamericano dal Milan, servirà meno di un milione.