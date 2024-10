Su Giovanni Di Lorenzo: "Certo ci fa piacere vederlo campione d'Europa e d'Italia, è stato un motivo di grande soddisfazione. Come lui ce ne sono stati altri, che è sempre bello ritrovare".

Su Devis Vasquez: "Riscatto? Ovviamente l'abbiamo preso in considerazione, ma adesso siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita anche grazie ai consigli di Turci".

Calciomercato Milan - Vasquez, l'Empoli si espone sul riscatto: ecco i dettagli e le cifre

Devis Vasquez, tra i migliori portieri in queste prime otto giornate di campionato, può essere riscattato dai toscani a 0,9 milioni di euro. Il Milan, inoltre, si è riservato da contratto il 10% sulla rivendita futura. A ricordarlo è stato Nicolò Schira, esperto di calciomercato, in un post pubblicato in giornata sul proprio profilo 'X'.