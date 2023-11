Calciomercato Milan – Kelly difficile a gennaio? Ecco un’alterniva

Calciomercato Milan, Kelly difficile per gennaio: spunta un altro nome

Il Milan, si legge, sarebbe interessato Lloyd Kelly del Bournemouth. I rossoneri, vista anche la sua situazione contrattuale, vorrebbero provarci già nel calciomercato di gennaio. Il giocatore è in scadenza, ma il club inglese sembrerebbe essere fermo nel non cederlo. Kelly però non sarebbe interessato a rinnovare: per il Milan potrebbe essere un'occasione a zero per giugno. Ceccarini fa un altro nome per la difesa: al Milan, infatti, piacerebbe Finn van Breemen, difensore classe 2003 del Basilea. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - David già a gennaio? Non impossibile. La posizione del Lille