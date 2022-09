Calciomercato Milan – Piace Valeri della Cremonese: le ultime news

Il calciomercato è terminato da meno di un mese ma le voci, si sa, non dormono mai. In tal senso attenzione a quella che potrebbe diventare un'idea per il Milan sull'out di sinistra. Ovviamente non ci sono dubbi sul ruolo di primo piano di Theo Hernández, ma dietro di lui c'è qualche dubbio. Fodé Ballo-Touré non dà garanzie, mentre Sergiño Dest sarebbe un calciatore adattato a quel ruolo. Così come Davide Calabria.