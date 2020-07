Calciomercato Milan – Upamecano, rinnovo come Donnarumma: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Era nell’aria da qualche settimana, ora è ufficiale: Dayot Upamecano ha rinnovato col Lipsia fino al 2023. Un rinnovo di contratto che assomiglia molto per modalità e tempistiche quello che potrà arrivare nelle prossime settimane per Gigio Donnarumma. Il centrale francese, infatti, aveva un contratto in scadenza nel 2021 – come il portiere rossonero – e nel nuovo contratto di Upamecano è stata inserita una clausola rescissoria di circa 50 milioni.

