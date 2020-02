Calciomercato Milan – Under è ancora un obiettivo: ma occhio al Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – Già nel corso della sessione invernale appena terminata, il Milan ha fatto un tentativo per Cengiz Under della Roma. Il turco piace tantissimo alla dirigenza rossonera, intenzionata a riavvicinarsi al giocatore anche in vista dell’estate. Ma, secondo quanto riporta il quotidiano turco ‘Gunes’, il Diavolo non è la sola squadra interessata al classe 1997. Si tratta del Tottenham di Josè Mourinho, che avrebbe individuato in Under il rinforzo ideale per la sua trequarti. L’esterno d’attacco è valutato dai giallorossi non meno di 40 milioni di euro. Intanto Stefano Pioli potrebbe sorprendere tutti sul giocatore da schierare come terzino destro, continua a leggere >>>

