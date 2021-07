Calciomercato Milan – Un’altra big italiana su Coutinho: i dettagli

Philippe Coutinho, brasiliano del Barcellona, interessa al Milan in questa sessione di calciomercato. Ma c'è anche un'altra big italiana

Carmelo Barillà

Philippe Coutinho, brasiliano del Barcellona, interessa al Milan in questa sessione di calciomercato. Il fantasista classe 1992 è destinato a lasciare i blaugrana. E un ritorno in Serie A sembra essere una concreta possibilità per il suo futuro.

Stando ad 'ESPN', infatti, su Coutinho si sarebbe inserita anche la Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri gradisce il giocatore e lo avrebbe chiesto alla società. Al momento, però, il Milan sembra in vantaggio, seppur non ci siano ancora trattative ufficiali avviate. Qualche giorno fa l'entourage del calciatore ha fatto sapere che il Milan avrebbe mostrato un serio interesse per il suo assistito. Una vera e propria conferma, quindi, che fa sognare i tifosi.

Il Barcellona ha necessità di vendere, o per meglio dire di svendere. Dopo un'annata deludente (13 presenze e 3 gol), Coutinho è alla ricerca di un rilancio. I nodi da sciogliere restano comunque tanti. Il Milan prima di investire su Coutinho farà diverse valutazioni. Il giocatore, infatti, ha avuto problemi dal punto di vista fisico nelle ultime stagioni. I rossoneri cercano, invece, un calciatore più pronto e costante in quel ruolo.

Inoltre resta da sciogliere il nodo ingaggio. Coutinho percepisce qualcosa come 12 milioni di euro l'anno, cifra irraggiungibile per quasi tutti i club europei. Ecco perché, in caso il Milan decidesse di affondare l'attacco al brasiliano, servirebbe trovare una soluzione. Ad oggi, però, i nomi caldi per quanto riguarda il prossimo trequartista del Diavolo sono altri. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge