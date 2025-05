Calciomercato Milan, una big della Bundesliga piomba su Leao!

Giorni di fuoco a Casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Secondo SkySportDE, Leao è finito nel mirino di una big tedesca

Giorni di fuoco a Casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Sembrerebbe proprio che il Bayern Monaco, secondo Florian Plettenberg via SkySport DE, sia piombato sul giovane talento portoghese del Milan, cercando un colpo per rinforzare la propria fascia sinistra.