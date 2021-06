Calciomercato Milan – Un club italiano ha puntato gli occhi su Junior Firpo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri su Junior Firpo: sul laterale del Barcellona c'è anche un'altra italiana

Dopo l'addio di Diego Laxalt e il difficile rinnovo del prestito di Diogo Dalot, il Milan è alla ricerca di un terzino che possa ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Da tempo i rossoneri sono sulle tracce dell'esterno difensivo del Barcellona Junior Firpo. Stando a quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', ci sarebbe un altro club italiano interessato all'ex Real Betis. Si tratta della Fiorentina di Rocco Commisso, società che sta lavorando per rinforzare l'organico in attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore dopo l'addio precoce di Gennaro Gattuso. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime