Calciomercato Milan, un club di Premier League su Gimenez: la situazione

Calciomercato Milan, Gimenez resta in bilico: un club inglese chiede informazioni, ma il messicano vuole rimanere in rossonero.
Francesco De Benedittis

A poche ore dal termine del calciomercato, il Milan è ancora alla ricerca di una punta. Il futuro del numero 9 rossonero, Santiago Gimenez, resta più che mai incerto.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’attaccante messicano arrivato lo scorso gennaio potrebbe già lasciare il club. Massimiliano Allegri, tecnico livornese, non lo considera l’attaccante ideale e proprio per questo il giocatore potrebbe partire.

Calciomercato, Schira: "Chieste informazioni per Gimenez, il Milan vorrebbe farlo partire. Il giocatore..."

Su Gimenez, un club di Premier League avrebbe chiesto informazioni, con il Milan disposto a cederlo. Di tutt’altro avviso è però lo stesso attaccante, che desidera restare a Milano, come dichiarato più volte da lui e dal suo entourage.

LEGGI ANCHE: Milan, Moretto: “Trattativa avanzata con l’entourage di Rabiot”. Da Marsiglia …

Ecco le parole di Schira: "Un club di Premier League ha chiesto informazioni su Santiago Gimenez , che non è più centrale nei piani di Max Allegri. AC Milan sarebbe aperto a vendere l'attaccante messicano, che vuole rimanere a Milan e ha rifiutato alcuni approcci da parte di altri club quest'estate"

