Calciomercato Milan, un club di Premier League su Gimenez: la situazione

Su Gimenez, un club di Premier League avrebbe chiesto informazioni, con il Milan disposto a cederlo. Di tutt’altro avviso è però lo stesso attaccante, che desidera restare a Milano, come dichiarato più volte da lui e dal suo entourage.

Ecco le parole di Schira: "Un club di Premier League ha chiesto informazioni su Santiago Gimenez , che non è più centrale nei piani di Max Allegri. AC Milan sarebbe aperto a vendere l'attaccante messicano, che vuole rimanere a Milan e ha rifiutato alcuni approcci da parte di altri club quest'estate"