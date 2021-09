Calciomercato Milan – Un club di Premier League punta Kessié | News

In scadenza di contratto nel giugno del 2022, su Franck Kessié c'è l'interesse anche di un prestigioso club della Premier League

Il futuro di Franck Kessié è ancora incerto. Nonostante le parole rassicuranti di pochi mesi fa circa il suo rinnovo di contratto, la firma sul documento non è ancora arrivata. In scadenza nel giugno del 2022, il Milan può seriamente perderlo a parametro zero come è già capitato questa estate con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Nonostante ciò, i tifosi rossoneri sono speranzosi di vedere il centrocampista ivoriano con la maglia del Diavolo ancora per tanti anni. Considerata la sua situazione contrattuale, però, è inevitabile che ci siano diverse big europee interessate al classe 1996. Secondo il portale 'La Razon', su Kessié ci sarebbero gli occhi del Liverpool. I 'Reds', che hanno già affrontato il Milan nella prima giornata di Champions League, starebbero pensando di fare un tentativo per l'ex Atalanta considerate le carenze fisiche di Thiago Alcantara.