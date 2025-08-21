Calciomercato Milan, un altro attaccante oltre a Boniface? E Gimenez?

Boniface è a un passo. Non è però ancora detto che il calciomercato del Milan sia chiuso sul fronte attaccanti. Quale destino per Gimenez?
Il calciomercato del Milan ha riservato una grande sorpresa nelle ultime ore. I dirigenti rossoneri sembravano proseguir spediti per Hojlund. E invece, grazie a una trattativa lampo con il Bayer Leverkusen, si sta per chiudere per Boniface. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il centravanti nigeriano potrebbe non essere l'ultimo acquisto nel reparto offensivo rossonero.
Milan, un'altra punta oltre a Boniface? E Gimenez?
Il quotidiano generalista afferma che Massimiliano Allegri gradirebbe un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. Ecco che "è stato dato il mandato alla sua manager Rafaela Pimenta di portare offerte superiori ai 28 milioni" per il messicano. In questo modo, il Milan si liberebbe di Gimenez dopo soli 6 mesi senza registrare una minusvalenza.