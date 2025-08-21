Pianeta Milan
Calciomercato Milan, un altro attaccante oltre a Boniface? E Gimenez?
Boniface è a un passo. Non è però ancora detto che il calciomercato del Milan sia chiuso sul fronte attaccanti. Quale destino per Gimenez?
Il calciomercato del Milan ha riservato una grande sorpresa nelle ultime ore. I dirigenti rossoneri sembravano proseguir spediti per Hojlund. E invece, grazie a una trattativa lampo con il Bayer Leverkusen, si sta per chiudere per Boniface. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il centravanti nigeriano potrebbe non essere l'ultimo acquisto nel reparto offensivo rossonero.

Il quotidiano generalista afferma che Massimiliano Allegri gradirebbe un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. Ecco che "è stato dato il mandato alla sua manager Rafaela Pimenta di portare offerte superiori ai 28 milioni" per il messicano. In questo modo, il Milan si liberebbe di Gimenez dopo soli 6 mesi senza registrare una minusvalenza.

Con la partenza di Santi e di Chukwueze (che resta in uscita), il club di via Aldo Rossi potrebbe affondare per un altro colpo in attacco. Uno dei nomi in lizza è quello di Conrad Harder, centravanti classe 2005 in forza allo Sporting Lisbona. I lusitani lo valutano sui 25 milioni di euro.

