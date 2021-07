Calciomercato Milan – Ultimo chilometro per il ritorno di Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz si allena con il Real Madrid nell'attesa di tornare a Milanello da Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il Milan, in questa settimana di calciomercato estivo, cercherà di chiudere il ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il calciatore andaluso, classe 1999, ha chiesto una formula di trasferimento che lo leghi di più al Milan, dopo la brillante stagione d'esordio chiusa da protagonista assoluto.

Alla soglia dei 23 anni, infatti, il fantasista di Málaga vuole garantirsi un futuro e non un'altra stagione in prova. Le basi su cui Milan e Real Madrid hanno trovato l'intesa di massima, di fatto, soddisfa Brahim Díaz, tutelato dal fatto che il Milan, dopo il prestito della stagione 2021-2022, abbia la possibilità di riscattarlo per un totale di 22 milioni di euro.

Il Real Madrid, se vorrà, entro il 30 giugno 2022 potrà riprenderselo per 27 milioni di euro. Altrimenti resterà rossonero. La pratica di calciomercato per il ritorno di Brahim Díaz al Milan non vede ancora la fine, sebbene da giorni, ormai, si sia giunti all'ultimo chilometro. L'impegno dei dirigenti rossoneri è di finalizzare il trasferimento entro questa settimana.

Un po' per aiutare il tecnico Stefano Pioli ad avere più giocatori possibile in ritiro, un po' perché il Milan possa voltare pagina e dedicarsi a nuove operazioni di mercato, in entrata ed in uscita. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>