Milan, mercato senza urgenze ma attenzione alle opportunità: il punto

Redazione 23 dicembre 2024 (modifica il 23 dicembre 2024 | 23:31)

Il mercato di gennaio per il Milan non presenta esigenze urgenti o necessità immediate di acquisti, ma la dirigenza rossonera resta comunque attenta alle opportunità che potrebbero emergere. A rivelarlo è stato Luca Marchetti su Sky Sport 24, indicando che la squadra è considerata completa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nonostante ciò, il club milanista potrebbe valutare l’acquisto di un esterno destro, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa, come Chukwueze e Pulisic. L’idea sarebbe quella di puntare su un giocatore meno offensivo, capace di offrire maggiore equilibrio alla squadra e rispondere così alle richieste di Paulo Fonseca, che cerca soluzioni più equilibrate per il reparto offensivo.