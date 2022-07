Calciomercato Milan – Le ultime su De Ketelaere e il rinnovo di Leao

Su De Ketelaere : "Serve ancora qualche giorno per chiudere l’affare. Il Bruges è intransigente e vuole 35 milioni. Il Milan ha offerto 28 milioni più di 3 di bonus. Ieri il giocatore ha giocatore e probabilmente giocherò anche nella Supercoppa di Belgio nel fine settimana. Tutti segnali che il Bruges al Milan per dire ‘non preserviamo il giocatore’. È una guerra di nervi e vedremo chi la spunterà. I rossoneri non vogliono alzare l’offerta perché sono forti della volontà del giocatore. Alla fine probabilmente il club belga si renderà conto che De Ketelaere vuole solo il Milan e lo cederà

Sul rinnovo di Leao: "Leao sta per essere blindato dal Milan con un contratto da 6 milioni a stagione fino al 2027. Questa sarebbe un’eccezione dopo che è arrivato l’ok di Gerry Cardinale. Si parla anche di alzare la clausola rescissoria fino a 250 milioni, rispetto agli attuali 150. Davvero una blindatura importante per costruire un grande Milan con Leao protagonista. Leao ha lo stesso agente di Renato Sanches, ossia Jorge Mendes. Accontentare Leao potrebbe rendere la vita un po’ più semplice sul centrocampista in vista della battaglia che il Milan sta avendo con il PSG per aggiudicarselo". Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>