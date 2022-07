Calciomercato Milan – Ultimatum al Bruges per De Ketelaere: il punto

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, in rossonero per 32 milioni di euro ed entro fine settimana o salta tutto

Ci si aspettava che ieri fosse il giorno giusto per il felice esito della trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Invece così non è stato. Nonostante il viaggio in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha fatto notare 'Tuttosport' oggi in edicola, le distanze tra le parti ci sono ancora.