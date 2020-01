CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan ha depositato i contratti di Alexis Saelemaekers e Diego Laxalt. Il belga arriva in prestito con diritto di riscatto, l’uruguaiano rientra dal prestito al Torino dopo lo stop per Antonee Robinson. Laxalt sarà a Milano nella giornata di domani, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android