Calciomercato Milan – Ufficiale il rinnovo di Parisi, piaceva al Diavolo

Nonostante l'interesse manifestato, Parisi non arriverà al Milan durante questa sessione di calciomercato: ufficiale il rinnovo con l'Empoli

Tra i nomi accostati al Milan durante l'attuale finestra di calciomercato estiva, è figurato anche quello di Fabiano Parisi dell' Empoli . Nelle idee di Maldini e Massara , il giovane terzino sinistro sarebbe arrivato a Milano per sostituire Ballo-Tourè nel ruolo di vice Theo Hernandez ; la candidatura di Parisi sarebbe stata importante soprattutto per quanto concerne la questione liste.

Sfortunatamente per il Diavolo, nella giornata di oggi l'Empoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Parisi con un tweet sul suo profilo ufficiale. Il classe 2000 ha prolungato l'accordo con i toscani sino al 2025 in funzione di scongiurare un addio a parametro zero nel 2023, anno nel quale sarebbe scaduto il precedente accordo.