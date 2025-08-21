Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Okafor al Leeds. Il comunicato

Ora è ufficiale! Noah Okafor è un nuovo giocatore del Leeds. L’attaccante svizzero classe 2000 si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo per 21 milioni complessivi. Lascia i colori rossoneri dopo 2 stagioni (con in mezzo un prestito di 6 mesi al Napoli), nelle quali ha collezionato in tutte le competizioni 54 presenze, 7 gol e 5 assist.