Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Okafor al Leeds. Il comunicato

Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Okafor al Leeds. Il comunicato - immagine 1
Calciomercato Milan: Okafor al Leeds: ora è ufficiale la cessione dell’attaccante svizzero. Ecco il comunicato ufficiale dei club.
Francesco De Benedittis

Ora è ufficiale! Noah Okafor è un nuovo giocatore del Leeds. L’attaccante svizzero classe 2000 si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo per 21 milioni complessivi. Lascia i colori rossoneri dopo 2 stagioni (con in mezzo un prestito di 6 mesi al Napoli), nelle quali ha collezionato in tutte le competizioni 54 presenze, 7 gol e 5 assist.

Ecco l’annuncio del Leeds sui propri profili social e il comunicato ufficiale del club inglese: "Il Leeds è lieto di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo del nazionale svizzero Noah Okafor dall'AC Milan"

Calciomercato Milan, è fatta per la cessione di Okafor. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

—  

Anche il Milan, sui propri profili social, ha confermato la cessione con un video saluto e tramite un comunicato ufficiale, nel quale il club rossonero ringrazia il giocatore. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:

"Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

