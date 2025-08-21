Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Okafor al Leeds. Il comunicato

Calciomercato Milan, è fatta per la cessione di Okafor. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero—
Anche il Milan, sui propri profili social, ha confermato la cessione con un video saluto e tramite un comunicato ufficiale, nel quale il club rossonero ringrazia il giocatore. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:
"Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
