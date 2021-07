Calciomercato Milan – Ufficiale il rinnovo del giovane Andrea Capone

Ufficiale il rinnovo del giovane Andrea Capone. Il centrocampista classe 2002 della Primavera si lega al Milan fino al giugno 2024

Ufficiale il rinnovo del giovane Andrea Capone con il Milan. Il centrocampista classe 2002 della Primavera si lega ai rossoneri fino al giugno 2024. Di seguito l'annuncio pubblicato dallo stesso calciatore sul proprio profilo Instagram, che lo ritrae a Casa Milan insieme a Maldini e Massara durante il momento delle firme. Come didascalia un "To be continued".