Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Oddi al Fiorenzuola

Altra cessione ufficiale in casa Milan dopo quella avvenuta oggi con Marco Nasti in prestito al Cosenza . Stavolta, invece, si tratta di un addio a titolo definitivo: Riccardo Oddi , nato e cresciuto in rossonero, ma nell'ultima stagione in prestito al Trento , lascia il Diavolo per firmare un biennale con il Fiorenzuola , società che milita in Serie D . Qui di seguito il comunicato ufficiale degli emiliani.

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver trovato l'accordo con A.C. Milan per il trasferimento definitivo di Riccardo Oddi in terra valdardese, siglando l'accordo per le prestazioni sportive del terzino sinistro classe 2002 fino al 30 giugno 2024. Nato a Guastalla e cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'Under 15 fino alla Primavera, nella scorsa stagione Oddi (alto 182 cm) ha disputato una stagione in Lega Pro - Serie C Girone A in prestito all'A.C. Trento, collezionando un totale di 19 presenze. A lui il benvenuto da parte di tutta la società in U.S. Fiorenzuola 1922".