Le parole di Tommaso Cecotti

"Ho scelto Carpi perché la Società mi ha coinvolto in un progetto ambizioso. Si tratta di una realtà solida e stimolante, soprattutto trattandosi della mia prima esperienza tra i "grandi". Darò tutto me stesso per finire la stagione nel miglior modo possibile".