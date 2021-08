Calciomercato Milan – Ufficiale, Caldara al Venezia: la formula dell’affare

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione di Mattia Caldara al Venezia. Il calciatore era arrivato in rossonero nell'estate 2018

(fonte: acmilan.com) - "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia FC. Il Club augura a Mattia le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".