Calciomercato Milan, ufficiale l’addio a Florenzi: “Leader in campo e fuori”

Giunto al Milan nel calciomercato estivo 2021 in prestito oneroso dalla Roma per poco meno di 2 milioni di euro e riscattato l'anno seguente per poco più di 3, il terzino destro Alessandro Florenzi, classe 1991, lascia ufficialmente il Diavolo in questa sessione estiva. Lo ha comunicato il club rossonero sui propri canali social.