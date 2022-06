Calciomercato Milan – Dall’Argentina: “Diavolo su Enzo Fernandez”

Enzo Fernandez è un nome che comincia a prendere sempre più quota nel calciomercato del Milan . Come riportato ieri sera da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, il centrocampista del River Plate è un'alternativa nel caso in cui i rossoneri non riuscissero a chiudere l'operazione Renato Sanches . Il portoghese del Lille resta la prima scelta e finchè la porta resterà aperta la dirigenza ci proverà.

L'inserimento del Paris Saint-Germain nella trattativa costringe inevitabilmente a guardarsi intorno. L'argentino del River Plate è un profilo che piace molto. Lo scouting del Milan lo ha osservato da vicino e rappresenta un profilo in linea con i parametri del progetto sia in termini di età che di qualità. Anche dal Sud America confermano l'interesse del Diavolo per il giocatore, in particolare Juan Cortese.