Calciomercato Milan – Tra acquisti e cessioni: il punto

Il Milan si prepara a un calciomercato che potrebbe essere molto movimentato. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle trattative. Kamada, che al momento sarebbe ancora in stand-by. In caso di arrivo del giapponese, sarebbe da escludere quello di Loftus-Cheek. Con il Chelsea, Furlani approfondirà anche la situazione di Christian Pulisic, che va a scadenza nel 2024. I rossoneri si sono inseriti in maniera importante anche per Evan N'Dicka, anche lui in uscita dall'Eintracht Francoforte come Kamada, ma la Roma nelle ultime ore è passata al contrattacco e avrebbe già preparato la bozza del contratto. Per il reparto offensivo, invece, il focus è su Marcus Thuram. Brahim Diaz martedì sarà presentato dal Real Madrid mentre Yacine Adli è sicuro di andare via. Da capire se in Italia o all'estero. Come lui anche Rebic e Origi. Anche De Ketelaere sarebbe sul calciomercato.