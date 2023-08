Calciomercato Milan – Ora è il turno delle cessioni: le ultime

Calciomercato Milan, ora le cessioni

Il portiere Vasquez, si legge, è già arrivato a Sheffield per giocare in prestito per un anno al Wednesday (manca il permesso di soggiorno per l'ufficialità). Dopodiché sarà il turno dei vari De Ketelaere, che sarebbe sempre più vicino al prestito all'Atalanta, Adli (Salernitana?), Messias (Torino o Besiktas), Origi (Inghilterra o Arabia), Caldara, Lazetic e Ballo-Touré (si è inserito il Werder Brema). In bilico anche Saelemaekers. Per Colombo i rososneri starebbero valutando il giusto percorso per lui.